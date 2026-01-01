Conférence historique Pont-Croix

Conférence historique

cité musicale Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 17:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Le village médiéval de Pont-Croix lance un cycle de conférences. La première, dimanche 18 janvier à 15h, à la Cité musicale À voile et à cheval . Une plongée dans le rôle stratégique de la mer dans les guerres du XIV siècle, entre Bretagne et combats navals. .

cité musicale Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne

