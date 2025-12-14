Conférence historique Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Conférence historique

Conférence sur le tannage du cuir “La tannerie française, de la forêt au cuir vers 1900”, animé par Jean-Pierre Henry Azéma, ethnologue et docteur en géographie.

18h, salle de la restauration du centre culturel.

Gratuit et ouvert à tous.

APPA 06 95 80 28 70

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

