Conférence historique Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier Dordogne
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
2026-01-22
Conférence sur le tannage du cuir “La tannerie française, de la forêt au cuir vers 1900”, animé par Jean-Pierre Henry Azéma, ethnologue et docteur en géographie.
18h, salle de la restauration du centre culturel.
Gratuit et ouvert à tous.
APPA 06 95 80 28 70
Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 80 28 70
English : Conférence historique
Conference by the Amicale des Familles et Amis des Victimes, presented by Jean-Claude Bellarbre, historian: Pont Lasveyras, February 16, 1944, a war crime on the borders of the Dordogne; S?ur Philomène, une délatrice?
6pm, Centre culturel (salle Restauration)
Free admission
