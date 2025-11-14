Conférence historique sur les combattants alsaciens qui ont fait le succès du siège de Belfort Dannemarie
Conférence historique sur les combattants alsaciens qui ont fait le succès du siège de Belfort
43 rue de Bâle Dannemarie Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-14 19:30:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
M. GRUDLER Christophe député européen mettra en lumière l’histoire de combattants alsaciens qui ont fait le succès du Siège de Belfort du 3 novembre 1870 au 18 février 1871. Juste après la conférence, il y aura une séance de dédicaces sur son livre Livre D’Or du Siège de Belfort
Nous terminerons la soirée en nous réunissant autour d’un verre de l’amitié. .
43 rue de Bâle Dannemarie 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 34 32 83 contact.dmp.mha@gmail.com
English :
M. GRUDLER Christophe, Member of the European Parliament, will tell the story of the Alsatian fighters who made the Siege of Belfort a success between November 3, 1870 and February 18, 1871.
German :
M. GRUDLER Christophe MdEP wird die Geschichte der elsässischen Kämpfer beleuchten, die den Erfolg der Belagerung von Belfort vom 3. November 1870 bis zum 18. Februar 1871 begründeten.
Italiano :
L’eurodeputato Christophe GRUDLER illustrerà la storia dei combattenti alsaziani che hanno portato al successo l’assedio di Belfort tra il 3 novembre 1870 e il 18 febbraio 1871.
Espanol :
El eurodiputado Christophe GRUDLER destacará la historia de los combatientes alsacianos que hicieron posible el éxito del sitio de Belfort entre el 3 de noviembre de 1870 y el 18 de febrero de 1871.
