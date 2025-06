Conférence historique Sur les pas des Résistants du Calvados et de la Manche – CHERBOURG-EN-COTENTIN Cherbourg-en-Cotentin 17 juin 2025 14:30

Manche

Conférence historique Sur les pas des Résistants du Calvados et de la Manche CHERBOURG-EN-COTENTIN 6 Rue de la Polle Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 14:30:00

fin : 2025-06-17 16:30:00

Date(s) :

2025-06-17

Ghislain Quétel, fils de résistant et conférencier labellisé, présentera Sur les pas des Résistants du Calvados et de la Manche .

Il y évoquera le rôle méconnu des réseaux de renseignement locaux en lien avec les services secrets alliés avant le Débarquement. Invitée d’honneur Françoise Bellée, fille de Paul Bellée, imprimeur résistant resté dans l’ombre. Conférence illustrée de 85 diapositives et documents inédits.

Accès libre sur réservation au 02.33.01.47.50.

Ghislain Quétel, fils de résistant et conférencier labellisé, présentera Sur les pas des Résistants du Calvados et de la Manche .

Il y évoquera le rôle méconnu des réseaux de renseignement locaux en lien avec les services secrets alliés avant le Débarquement. Invitée d’honneur Françoise Bellée, fille de Paul Bellée, imprimeur résistant resté dans l’ombre. Conférence illustrée de 85 diapositives et documents inédits.

Accès libre sur réservation au 02.33.01.47.50. .

CHERBOURG-EN-COTENTIN 6 Rue de la Polle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 01 47 50 cbdzs0101@zenitude-groupe.com

English : Conférence historique Sur les pas des Résistants du Calvados et de la Manche

Ghislain Quétel, son of a Resistance fighter and a certified lecturer, will present « Sur les pas des Résistants du Calvados et de la Manche ».

He will talk about the little-known role played by local intelligence networks in liaison with the Allied secret services prior to D-Day. Guest of honor: Françoise Bellée, daughter of Paul Bellée, a resistance printer who remained in the shadows. Lecture illustrated with 85 slides and unpublished documents.

Free admission by prior reservation on 02.33.01.47.50.

German :

Ghislain Quétel, Sohn eines Widerstandskämpfers und Referent mit Gütesiegel, wird « Sur les pas des Résistants du Calvados et de la Manche » (Auf den Spuren der Widerstandskämpfer des Calvados und des Ärmelkanals) vorstellen.

Darin wird er die wenig bekannte Rolle der lokalen Geheimdienstnetzwerke in Verbindung mit den alliierten Geheimdiensten vor der Landung der Alliierten erläutern. Ehrengast: Françoise Bellée, Tochter von Paul Bellée, einem Drucker aus dem Widerstand, der im Schatten blieb. Der Vortrag wird mit 85 Dias und unveröffentlichten Dokumenten illustriert.

Freier Zugang nach Reservierung unter 02.33.01.47.50.

Italiano :

Ghislain Quétel, figlio di un combattente della Resistenza e docente diplomato, presenterà « Sulle tracce dei combattenti della Resistenza del Calvados e della Manche ».

Parlerà del ruolo poco conosciuto delle reti di intelligence locali in collegamento con i servizi segreti alleati prima dello sbarco del D-Day. Ospite d’onore: Françoise Bellée, figlia di Paul Bellée, un tipografo della Resistenza rimasto nell’ombra. Illustrata con 85 diapositive e documenti inediti.

Ingresso libero su prenotazione al numero 02.33.01.47.50.

Espanol :

Ghislain Quétel, hijo de un resistente y conferenciante titulado, presentará « Tras las huellas de los resistentes de Calvados y La Mancha ».

Hablará del papel poco conocido que desempeñaron las redes de inteligencia locales en enlace con los servicios secretos aliados antes del desembarco del Día D. Invitada de honor: Françoise Bellée, hija de Paul Bellée, impresor de la Resistencia que permaneció en la sombra. Ilustrado con 85 diapositivas y documentos inéditos.

Entrada gratuita con cita previa en el 02.33.01.47.50.

L’événement Conférence historique Sur les pas des Résistants du Calvados et de la Manche Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin