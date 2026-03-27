Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:15:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère UTL de Gien

Conférence de Julie Richard, docteur en histoire .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr

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English :

Conference HITCHCOCK, the creation of suspense and mystery UTL de Gien

L’événement Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN