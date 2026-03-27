Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère Gien

Conférence HITCHCOCK

Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère Gien jeudi 30 avril 2026.

Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:15:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère UTL de Gien
Conférence de Julie Richard, docteur en histoire   .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75  utl.gien@orange.fr

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English :

Conference HITCHCOCK, the creation of suspense and mystery UTL de Gien

L’événement Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN

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