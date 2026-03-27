Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère Gien
Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère Gien jeudi 30 avril 2026.
Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 14:15:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère UTL de Gien
Conférence de Julie Richard, docteur en histoire .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference HITCHCOCK, the creation of suspense and mystery UTL de Gien
L’événement Conférence HITCHCOCK, la création du suspens et du mystère Gien a été mis à jour le 2026-03-27 par OT GIEN
À voir aussi à Gien (Loiret)
- Atelier Yoga sur chaise UTL Gien 1 avril 2026
- Tour du Monde sensoriel Gien 2 avril 2026
- Cache-toi Arsène ! Gien 4 avril 2026
- Atelier-rencontre: Elizabeth Vidal Gien 4 avril 2026
- Conférence La capéophile du XXe siècle à nos jours Gien 7 avril 2026