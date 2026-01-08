Conférence Hivernation et hibernation Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Conférence Hivernation et hibernation Maison de la Montagne Argelès-Gazost mardi 3 février 2026.
Conférence Hivernation et hibernation
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-03 18:00:00
fin : 2026-02-03 20:00:00
2026-02-03
Conférence du Parc national des Pyrénées
Découvrez les stratégies de survie hivernale des animaux de montagne hibernation, hivernation et adaptations au froid et à la neige.
Une plongée fascinante dans le monde secret de la faune montagnarde en hiver. Informations et inscription www.maisondelamontagne.org.
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
English :
Pyrenees National Park Conference
Discover the winter survival strategies of mountain animals: hibernation, wintering and adaptations to cold and snow.
A fascinating dive into the secret world of mountain wildlife in winter. Information and registration: www.maisondelamontagne.org.
