Conférence Hivernation et hibernation Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Conférence Hivernation et hibernation

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-03 18:00:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Conférence du Parc national des Pyrénées

Découvrez les stratégies de survie hivernale des animaux de montagne hibernation, hivernation et adaptations au froid et à la neige.

Une plongée fascinante dans le monde secret de la faune montagnarde en hiver. Informations et inscription www.maisondelamontagne.org.

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

English :

Pyrenees National Park Conference

Discover the winter survival strategies of mountain animals: hibernation, wintering and adaptations to cold and snow.

A fascinating dive into the secret world of mountain wildlife in winter. Information and registration: www.maisondelamontagne.org.

