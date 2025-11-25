Conférence: Homme réparé, homme augmenté: différences et question éthiques ACCES Maison des associations Bourg-de-Péage

Conférence: Homme réparé, homme augmenté: différences et question éthiques ACCES

Nous vivons des transformations importantes concernant l’être humain. Comment définir « l’homme augmenté » et « l’homme réparé »? Quelles transformations génétiques sont à venir?

English :

We’re experiencing major transformations in the human being. How do we define « augmented man » and « repaired man »? What genetic transformations lie ahead?

German :

Wir befinden uns in einer Zeit großer Veränderungen in Bezug auf den Menschen. Was ist der « augmentierte Mensch » und der « reparierte Mensch »? Welche genetischen Veränderungen stehen uns bevor?

Italiano :

Stiamo vivendo grandi trasformazioni nell’essere umano. Come definiamo l' »uomo aumentato » e l' »uomo riparato »? Quali trasformazioni genetiche ci attendono?

Espanol :

Estamos viviendo grandes transformaciones en el ser humano. ¿Cómo definir al « hombre aumentado » y al « hombre reparado »? ¿Qué transformaciones genéticas nos esperan?

