Conférence Hommes et soins Hôtel Laurière Périgueux

Conférence Hommes et soins

Hôtel Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Conférence à deux voix sur la pratique médicale du paléolithique à nos jours, animée par le Dr Serge Laruë de Charlus et de l’anthropologue et préhistorien Christophe Vigerie. .

Hôtel Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 49 34 direction@broudelauriere.fr

