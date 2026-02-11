Conférence Hommes et soins Hôtel Laurière Périgueux
Conférence Hommes et soins
Hôtel Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Conférence à deux voix sur la pratique médicale du paléolithique à nos jours, animée par le Dr Serge Laruë de Charlus et de l’anthropologue et préhistorien Christophe Vigerie. .
Hôtel Laurière 7 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 49 34 direction@broudelauriere.fr
