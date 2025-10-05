Conférence : Honoré Flaugergues, un astronome vivarois Bibliothèque municipale Viviers

Conférence : Honoré Flaugergues, un astronome vivarois Bibliothèque municipale Viviers dimanche 5 octobre 2025.

Conférence : Honoré Flaugergues, un astronome vivarois Dimanche 5 octobre, 17h00 Bibliothèque municipale Ardèche

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T17:00:00 – 2025-10-05T18:30:00

Fin : 2025-10-05T17:00:00 – 2025-10-05T18:30:00

Envolez-vous pour l’espace à la bibliothèque de Viviers !

Une conférence et une veillée d’astronomie pour découvrir les merveilles du cosmos.

– Jean-Michel FAIDIT, astronome, nous racontera l’histoire d’Honoré Flaugergues, astronome vivarois et découvreur (entre autre) de la « comète impériale » de 1811.

– En soirée, levez les yeux vers le ciel avec l’association ASTROTEIL qui vous fera découvrir les merveilles du ciel nocturne aux instruments astronomiques.

Bibliothèque municipale 30 Place de la Roubine 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475498344 https://viviers.ardeche.syrtis.fr/

Envolez-vous pour l’espace à la bibliothèque de Viviers !

@Jean-Michel FAIDIT / DR