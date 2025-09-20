Conférence Hôpital Antoine Béclère AP-HP – Médecine Hôpital Antoine-Béclère Clamart

Conférence Hôpital Antoine Béclère AP-HP – Médecine Hôpital Antoine-Béclère Clamart samedi 20 septembre 2025.

Conférence Hôpital Antoine Béclère AP-HP – Médecine Samedi 20 septembre, 15h30 Hôpital Antoine-Béclère Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

« Foie, microbiote et alimentation : comment protéger son foie et la planète pour vivre jusqu’à 100 ans » par le Pr Gabriel Perlemuter, chef du service d’hépatogastroentérologie et nutrition, hôpital Antoine-Béclère AP-HP.

Bâtiment Hamburger | salle du hall. Inscription obligatoire (places limitées)

Hôpital Antoine-Béclère 157 rue de la Porte de Trivaux 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France https://hopital-antoine-beclere.aphp.fr/ [{« type »: « email », « value »: « inscription-jep2025-ABC@aphp.fr »}] L’étude de la construction de l’hôpital commence au début des années 60. Composé de 5 plots sur pilotis, cet hôpital vertical, conçu par l’architecte Henry Pottier (Grand Prix de Rome), est un modèle de l’architecture hospitalière des années 60.

### « Foie, microbiote et alimentation : comment protéger son foie et la planète pour vivre jusqu’à 100 ans » par le Pr Gabriel Perlemuter, chef du service d’hépatogastroentérologie et nutrition, |…

S. Haydar