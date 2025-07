Conférence hors les murs Freycenet-la-Cuche

Conférence hors les murs Freycenet-la-Cuche jeudi 17 juillet 2025.

Conférence hors les murs

Géosite de Longetraye (grotte) Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Conférences hors les murs de l’archéo-logis de Laussonne.

Découvrez les secrets de sites emblématiques du territoire, à travers une visite commentée et temps d’ échanges.

.

Géosite de Longetraye (grotte) Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 56 85 46 archeologis.cderad@gmail.com

English :

Lectures outside the walls of the Laussonne archaeological lodge.

Discover the secrets of the region’s emblematic sites, through a guided tour and discussion.

German :

Vorträge außerhalb der Mauern des Archäo-Logis von Laussonne.

Entdecken Sie die Geheimnisse der emblematischen Stätten der Region durch eine kommentierte Besichtigung und Zeit zum Austausch.

Italiano :

Conferenze all’esterno delle mura della loggia archeologica di Laussonne.

Scoprite i segreti dei siti più emblematici della regione, con una visita guidata e un momento di discussione.

Espanol :

Conferencias fuera de los muros del albergue arqueológico de Laussonne.

Descubra los secretos de los yacimientos más emblemáticos de la región, con una visita guiada y tiempo para el debate.

L’événement Conférence hors les murs Freycenet-la-Cuche a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal