Conférence humoristique AutoPsy des parents

Fellering Haut-Rhin

Dans le cadre de leurs actions autour de la parentalité avec la CAF et Réseau Parents 68, le service Enfance de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin organise et vous invite à une conférence humoristique intitulée “AutoPsy des Parents”, animée par Véronique POISSON, conférencière et psychopédagogue.

Sur réservation avant le 7 novembre.

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est s.oser@ccvsa.fr

English :

As part of their parenting initiatives with the CAF and Réseau Parents 68, the childcare department of the Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin is organizing and inviting you to a humorous conference entitled AutoPsy des Parents , hosted by Véronique POISSON, lecturer and psychopedagogue.

German :

Im Rahmen ihrer Aktionen rund um die Elternschaft mit der CAF und dem Elternnetzwerk 68 organisiert die Kinderabteilung der Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin eine humorvolle Konferenz mit dem Titel AutoPsy des Parents , die von Véronique POISSON, Dozentin und Psychopädagogin, geleitet wird.

Italiano :

Nell’ambito delle iniziative per la genitorialità con il CAF e il Réseau Parents 68, il Dipartimento dei bambini della Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin organizza e invita a una conferenza umoristica dal titolo AutoPsy des Parents , condotta da Véronique POISSON, docente e psicologa dell’educazione.

Espanol :

En el marco de sus iniciativas en favor de la paternidad con el CAF y Réseau Parents 68, el Departamento de la Infancia de la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin organiza y le invita a una conferencia humorística titulada AutoPsy des Parents , a cargo de Véronique POISSON, conferenciante y psicopedagoga.

