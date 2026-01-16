Conférence Hydro Arts Le Mans

Conférence Hydro Arts

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05 19:00:00

Date(s) :

2026-02-05

Une conférence animée par Anna Street, maîtresse de conférences à l’université du Mans et membre du laboratoire 3L.AM (langues, littératures, linguistiques) sur le projet Hydro Arts (L’eau par les arts) qui se concentre sur la prolifération récente des productions artistiques qui reconnaissent l’eau comme un partenaire créatif pour cultiver à la fois esthétique et éthique écologique.

Gratuit et ouvert à tous.

Dans le cadre du festival Les Mycéliades .

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

