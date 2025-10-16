Conférence I.A. et médecine Auditorium MA.AT Arcachon

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde

Philippe MAURIN

Une nouvelle coévolution entre l’homme et l’Intelligence Artificielle, les enjeux et les risques. Nos comportements peuvent-ils modifier l’expression de nos gènes et améliorer la survie des hommes ? .

Auditorium MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 83 44 44 utlarc@orange.fr

