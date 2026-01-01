Conférence I Institut Européeen des Jardins et Paysages Caen
Rendez-vous à la bibliothèque Alexis de Tocqueville pour une conférence gratuite
16h Pascal Cribier itinéraires d’un jardinier par Marc Jeanson, botaniste
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Plongez dans l’univers de Pascal Cribier, jardinier visionnaire
La bibliothèque Alexis‑de‑Tocqueville accueille une conférence gratuite animée par Marc Jeanson, botaniste et auteur, autour du thème Pascal Cribier : itinéraires d’un jardinier . L’occasion de redécouvrir le parcours et la pensée d’un créateur qui a marqué l’art des jardins contemporains. .
15 Quai François Mitterrand Caen 14000 Calvados Normandie contact@iejp.eu
English : Conférence I Institut Européeen des Jardins et Paysages
Join us at the Alexis de Tocqueville library for a free lecture
4pm: Pascal Cribier: itineraries of a gardener by Marc Jeanson, botanist
Free admission, subject to availability.
