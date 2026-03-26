Conférence IA et Environnement Maîtriser l’impact, adopter la frugalité Lycée Emmanuel Chabrier Yssingeaux

Conférence IA et Environnement Maîtriser l’impact, adopter la frugalité

Lycée Emmanuel Chabrier Le Piny-Haut Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Conférence animée par Grégory VARENNE, Co-directeur Campus 26. Conférence ouverte à tout public. Réservation conseillée. Entrée libre.

.

Lycée Emmanuel Chabrier Le Piny-Haut Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 02 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosted by Grégory VARENNE, Co-director of Campus 26. Open to all. Reservations recommended. Free admission.

L’événement Conférence IA et Environnement Maîtriser l’impact, adopter la frugalité Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire