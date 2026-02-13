Conférence IA et éthique, MJC-CS Bourroches, Dijon

Conférence IA et éthique Jeudi 19 mars, 19h30 MJC-CS Bourroches Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T19:30:00+01:00 – 2026-03-19T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T19:30:00+01:00 – 2026-03-19T20:30:00+01:00

L’adoption du règlement européen sur l’intelligence artificielle marque une étape décisive dans la construction d’un cadre juridique pour les systèmes et modèles d’IA. En s’appuyant sur une approche fondée sur les risques, l’AI Act ambitionne de concilier innovation technologique, protection des droits fondamentaux et sécurité juridique. Au delà des enjeux de compétitivité économique, une réflexion plus large mérite d’être menée autour des enjeux éthiques dans l’utilisation de l’intelligence artificielle et les mutations profondes qu’elle induit dans notre société.

MJC-CS Bourroches 31 Bd Eugène Fyot, 21000 Dijon Dijon 21000 Les Bourroches Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

