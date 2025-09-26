Conférence IA générative Mythes et réalité Pôle Simone Veil Le Havre

vendredi 26 septembre 2025.

Conférence IA générative Mythes et réalité

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Contrairement à ce que l’on pourrait penser en lisant les nouvelles depuis fin 2022, l’Intelligence Artificielle n’est pas apparue avec ChatGPT. Cette « Révolution » n’est que le fruit d’une longue maturation, de plusieurs dizaines d’années.

Aux côtés de l’une des grandes figures de l’intelligence artificielle en France et outre-Atlantique, nous embarquerons au cœur de ces nouvelles intelligences artificielles, les IA génératives. Nous reviendrons sur leur histoire et potentiel, déconstruirons certaines idées reçues mais pourtant bien répandues, des limites techniques aux menaces réelles pesant sur l’information, l’emploi ou l’environnement.

Durant plus d’une heure, nous vous proposerons un tour d’horizon clair et sans faux-semblants nous peignant le vrai visage de ces outils transformant notre quotidien de mille et une façons.

Intervenant Luc Julia, créateur de Siri (Apple) et directeur scientifique chez Renault

Conférence suivie d’une séance de dédicaces

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 15 ans Durée 1h

Sur réservation .

Pôle Simone Veil 3 Parvis Simone Veil Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

