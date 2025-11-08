Conférence IA Générative révolution ou illusion Saumur

Conférence IA Générative révolution ou illusion

L’intelligence artificielle n’est plus un concept futuriste elle est déjà dans nos outils du quotidien, transformant nos méthodes de travail, notre productivité et nos prises de décision.

Mais jusqu’où peut-elle aller ? Peut-elle vraiment remplacer certaines tâches humaines ? Comment s’adapter pour en tirer le meilleur parti plutôt que de la subir ? Dans cette conférence dynamique et interactive, plongez au cœur de l’IA générative avec des démonstrations en temps réel, la découverte d’outils concrets et une réflexion collective sur les mutations du monde du travail.

Conférence par Audric Gueidan.

Samedi 8 novembre 2025 de 14h à 16h. .

Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Artificial intelligence is no longer a futuristic concept: it’s already part of our everyday tools, transforming the way we work, our productivity and our decision-making.

German :

Künstliche Intelligenz ist kein futuristisches Konzept mehr: Sie ist bereits in unseren alltäglichen Werkzeugen enthalten und verändert unsere Arbeitsmethoden, unsere Produktivität und unsere Entscheidungsfindung.

Italiano :

L’intelligenza artificiale non è più un concetto futuristico: fa già parte dei nostri strumenti quotidiani, trasformando il nostro modo di lavorare, la nostra produttività e il nostro processo decisionale.

Espanol :

La inteligencia artificial ya no es un concepto futurista: ya forma parte de nuestras herramientas cotidianas, transformando nuestra forma de trabajar, nuestra productividad y nuestra toma de decisiones.

