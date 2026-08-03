Informations pratiques

Le Teich

Conférence Identifier, suivre et préserver le rôle du baguage dans l’étude des oiseaux

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03 20:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Venez découvrir comment on suit les oiseaux grâce au baguage ! À l’occasion des Journées européennes de la migration (organisées en France par la LPO), Yohan Charbonnier, chargé de mission à la LPO, vous expliquera comment fonctionne le baguage des oiseaux sur le terrain. Sur le bassin d’Arcachon, des milliers d’oiseaux sont capturés chaque année pour étudier la migration. Le temps d’une conférence, venez suivre le parcours des espèces baguées sur les stations de Certes et de la Réserve ornithologique du Teich.

Rendez-vous le samedi 3 octobre de 18h30 à 20h00.

À la Salle multimédia de la Réserve ornithologique du Teich.

Entrée gratuite.

Inscription obligatoire au 05 24 73 37 33 ou via le formulaire d’inscription. .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33

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English : Conférence Identifier, suivre et préserver le rôle du baguage dans l’étude des oiseaux

L’événement Conférence Identifier, suivre et préserver le rôle du baguage dans l’étude des oiseaux Le Teich a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Le Teich