Conférence Il y a 90 ans, le Front Populaire arrivait au pouvoir Rue Marcel Cachin Domérat

Conférence Il y a 90 ans, le Front Populaire arrivait au pouvoir

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Par Jean-Paul Perrin.

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

