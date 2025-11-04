Conférence Il y a des choses que je ne digère pas Artisans du Monde La Visitation Limoges
Conférence Il y a des choses que je ne digère pas Artisans du Monde La Visitation Limoges mardi 4 novembre 2025.
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
2025-11-04
L’alimentation est un des enjeux du XXI ième siècle. Dans cette conférence, l’auteur aborde la question de la souveraineté alimentaire à travers son parcours de militante associative et de femme espoirs, désillusions. La conférence sera suivie d’un échange avec le public. .
+33 5 55 33 68 05 artisansdumonde87@orange.fr
