Conférence Il y a des choses que je ne digère pas Artisans du Monde La Visitation Limoges

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

L’alimentation est un des enjeux du XXI ième siècle. Dans cette conférence, l’auteur aborde la question de la souveraineté alimentaire à travers son parcours de militante associative et de femme espoirs, désillusions. La conférence sera suivie d’un échange avec le public. .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 68 05 artisansdumonde87@orange.fr

