Conférence illustrée Fairest Isle Auditorium du Conservatoire Montbéliard

Conférence illustrée Fairest Isle

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard

Gratuit

2026-04-27 18:00:00

2026-04-27

La musique à Londres Des derniers Stuart aux rois Georges

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Du crépuscule des rois Stuart à l’avènement des rois Georges, Londres s’impose comme l’une des capitales musicales les plus effervescentes d’Europe. Cette conférence propose un voyage au cœur de cette période foisonnante, entre traditions anglaises et influences venues du continent.

Le Conservatoire du Pays de Montbéliard et l’Université Ouverte poursuivent leur formule originale associant cycle de conférences et ateliers de Culture musicale.

Le thème de l’année Un an à Londres…

Conférence animée par Denis Morrier, professeur de culture musicale.

Entrée gratuite, sans réservation. .

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

