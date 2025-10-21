Conférence illustrée les champignons dans leur écosystème Rue Louis Jouvet Vorey

Conférence illustrée les champignons dans leur écosystème Rue Louis Jouvet Vorey mardi 21 octobre 2025.

Conférence illustrée les champignons dans leur écosystème

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 20:00:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Dans le cadre de la thématique Chemins du réseau des bibliothèques de l’Emblavez, venez assister à cette conférence illustrée sur les champignons et leur écosystème, par Patrick Chapon et Jacques Leclercq, tous deux pharmaciens.

.

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 15 21 bibliotheque@vorey.fr

English :

As part of the Emblavez library network’s Paths theme, come and enjoy this illustrated talk on mushrooms and their ecosystem, by Patrick Chapon and Jacques Leclercq, both pharmacists.

German :

Im Rahmen des Themenschwerpunkts Wege des Bibliotheksnetzes von Emblavez besuchen Sie diesen illustrierten Vortrag über Pilze und ihr Ökosystem von Patrick Chapon und Jacques Leclercq, beide Apotheker.

Italiano :

Nell’ambito del tema Sentieri della rete bibliotecaria Emblavez, venite a godervi questa conferenza illustrata sui funghi e il loro ecosistema, tenuta da Patrick Chapon e Jacques Leclercq, entrambi farmacisti.

Espanol :

En el marco del tema Caminos de la red de bibliotecas de Emblavez, venga a disfrutar de esta charla ilustrada sobre los hongos y su ecosistema, a cargo de Patrick Chapon y Jacques Leclercq, ambos farmacéuticos.

L’événement Conférence illustrée les champignons dans leur écosystème Vorey a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay