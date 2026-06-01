Conférence Illustrée Saint-Marcouf
Conférence Illustrée Saint-Marcouf samedi 13 juin 2026.
Saint-Marcouf
Conférence Illustrée
Chemin des Azes Saint-Marcouf Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Conférence animée par Julien DESHAYES (Guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin) Histoire et archéologie de l’ancienne église paroissiale de Saint-Marcouf. .
Chemin des Azes Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 6 06 66 06 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Illustrée
L’événement Conférence Illustrée Saint-Marcouf a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cotentin Le Val de Saire
À voir aussi à Saint-Marcouf (Manche)
- Les randonnées du vendredi 2026 Saint-Marcouf 17 juillet 2026