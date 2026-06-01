Saint-Marcouf

Conférence Illustrée

Chemin des Azes Saint-Marcouf Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Conférence animée par Julien DESHAYES (Guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin) Histoire et archéologie de l’ancienne église paroissiale de Saint-Marcouf. .

Chemin des Azes Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 6 06 66 06 38

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English : Conférence Illustrée

L’événement Conférence Illustrée Saint-Marcouf a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cotentin Le Val de Saire