Conférence illustrée Sauvegarde de la nature Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Conférence illustrée Sauvegarde de la nature

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Dans le cadre de la Semaine de la Terre, venez profiter d’une conférence sur la sauvegarde de la nature !

La médiathèque Yvon Tondon vous invite à participer aux Semaines de la Terre en compagnie de Jean-Luc Heili et Bruno-Gilles Liebgott, dont l’engagement commun reflète plusieurs décennies de travail en faveur de la protection active de la nature.

Chacun d’eux mène une mission pragmatique et éthique d’envergure sur le site naturel qu’il a investi.

Cette conférence sera illustrée par deux diaporamas, accompagnée d’un exposé suivi d’une séance de questions réponses.

Gratuit sur inscription au 03 83 84 09 09Tout public

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

As part of Earth Week, come and enjoy a conference on saving nature!

The Yvon Tondon media library invites you to take part in Earth Weeks with Jean-Luc Heili and Bruno-Gilles Liebgott, whose shared commitment reflects decades of work for the active protection of nature.

Each of them leads a pragmatic and ethical mission on the natural site they have invested in.

This conference will be illustrated by two slide shows, followed by a presentation and a question and answer session.

Free with registration on 03 83 84 09 09

L’événement Conférence illustrée Sauvegarde de la nature Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PONT A MOUSSON