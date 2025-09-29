Conférence illustrée The Agincourt Carol Montbéliard
Conférence illustrée The Agincourt Carol Montbéliard lundi 23 février 2026.
Conférence illustrée The Agincourt Carol
Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs
Début : 2026-02-23 18:00:00
fin : 2026-02-23
Date(s) :
2026-02-23
The Agincourt Carol
La musique anglaise, du temps de Guillaume le Conquérant aux premiers rois Stuart.
Conférences et ateliers avec l’Université Ouverte par Denis Morrier, professeur de culture musicale
Le Conservatoire du Pays de Montbéliard et l’Université Ouverte poursuivent la formule qui associe un cycle de conférences et des ateliers de Culture Musicale. Le thème de l’année est Un an à Londres…
Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .
Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80
