Conférence illustrée The Agincourt Carol

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 18:00:00

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

The Agincourt Carol

La musique anglaise, du temps de Guillaume le Conquérant aux premiers rois Stuart.

Conférences et ateliers avec l’Université Ouverte par Denis Morrier, professeur de culture musicale

Le Conservatoire du Pays de Montbéliard et l’Université Ouverte poursuivent la formule qui associe un cycle de conférences et des ateliers de Culture Musicale. Le thème de l’année est Un an à Londres…

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

English : Conférence illustrée The Agincourt Carol

German : Conférence illustrée The Agincourt Carol

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence illustrée The Agincourt Carol Montbéliard a été mis à jour le 2025-10-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD