Conférence » Ils aiment vivre dans nos maisons » Beautour La Roche-sur-Yon dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:15:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:15:00

Ils aiment vivre dans nos maisons

Cette conférence vous invite à découvrir et à mieux comprendre la biodiversité que l’on retrouve dans nos bâtis, qu’elle soit bénéfique ou délétère ! Des hirondelles aux chauves-souris, en passant par les termites ou les araignées, cette conférence sera l’occasion d’appréhender différemment certains de ces animaux, souvent méconnus ou mal aimés, et de connaître les bonnes pratiques pour vivre en harmonie avec ces colocataires inattendus.

Beautour Route de Beautour, 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire 06 43 02 25 77 https://www.georgesdurand-beautour.org/ Lieu-dit, marqué par la présence de la maison de maître de Georges Durand (1886-1964), sur lequel il a constitué une partie de sa collection naturaliste. Transports à proximité et présence de parkings. Accès PMR sur le site.

Association Georges Durand Beautour