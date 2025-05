Conférence: Ils eurent beaucoup de parents, et vécurent heureux (quand même)! – Centre Patrimoine Arménien Valence, 22 mai 2025 19:00, Valence.

Drôme

Début : 2025-05-22 19:00:00

fin : 2025-05-22 21:00:00

2025-05-22

Comment la société et les divers changements au sein des familles ont modifié le rôle et la place de chacun au sein d’une famille. Regard sociologique et humoristique. Avec Olivier Limet, sociologue de la famille.

Centre Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 00

English :

How society and the various changes within families have altered the role and place of everyone in a family. A sociological and humorous look. With Olivier Limet, family sociologist.

German :

Wie die Gesellschaft und verschiedene Veränderungen innerhalb der Familien die Rolle und den Platz jedes Einzelnen in einer Familie verändert haben. Soziologischer und humorvoller Blick. Mit Olivier Limet, Familiensoziologe.

Italiano :

Come la società e i vari cambiamenti all’interno delle famiglie hanno alterato il ruolo e il posto di ognuno in una famiglia. Uno sguardo sociologico e umoristico. Con Olivier Limet, sociologo della famiglia.

Espanol :

Cómo la sociedad y los diversos cambios en el seno de las familias han alterado el papel y el lugar de cada uno en una familia. Una mirada sociológica y humorística. Con Olivier Limet, sociólogo de la familia.

