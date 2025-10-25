Conférence: Images de Circé, magiciennes désirables et transformations de la nature (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.
Par Pierre Tchekhoff
Docteur en histoire de l’art (Paris I Panthéon Sorbonne)
Infos: 05 55 18 17 70. .
