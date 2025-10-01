Conférence- Images du pouvoir et pouvoir des images dans l’Empire Byzantin au temps de l’iconoclasme Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence- Images du pouvoir et pouvoir des images dans l’Empire Byzantin au temps de l’iconoclasme Salle des fêtes Bar-le-Duc mercredi 1 octobre 2025.

Conférence- Images du pouvoir et pouvoir des images dans l’Empire Byzantin au temps de l’iconoclasme Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-01 18:30:00

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Conférence « Images du pouvoir et pouvoir des images dans l’Empire byzantin au temps de l’iconoclasme », par Samuel Provost, professeur d’archéologie et d’histoire de l’art à l’université de Lorraine.

L’Empire byzantin traverse, aux VIIIe et IXe siècles, une crise religieuse et politique majeure, née d’une querelle théologique sur la représentation visuelle de la divinité. Elle entraîne des épisodes de destruction systématique des images divines aussi bien qu’une codification de l’iconographie religieuse et modifie ainsi profondément l’art byzantin. Les images du pouvoir impérial, étroitement associées à celles du Christ depuis le VIe siècle, s’en trouvent également affectées, dans leur composition comme dans leur usage.

Réservation recommandée à partir du 8 septembre.Tout public

Salle des fêtes 12 Rue Lapique

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr

English :

Lecture « Images du pouvoir et pouvoir des images dans l?Empire byzantin au temps de l?iconoclasme », by Samuel Provost, professor of archaeology and art history at the Université de Lorraine.

In the 8th and 9th centuries, the Byzantine Empire underwent a major religious and political crisis, stemming from a theological dispute over the visual representation of divinity. This led to episodes of systematic destruction of divine images, as well as a codification of religious iconography, thus profoundly modifying Byzantine art. Images of imperial power, closely associated with those of Christ since the 6th century, were also affected, both in their composition and in their use.

Reservations recommended from September 8.

German :

Vortrag « Images du pouvoir et pouvoir des images dans l’Empire byzantin au temps de l’iconoclasme » (Bilder der Macht und Macht der Bilder im byzantinischen Reich zur Zeit des Bildersturms), von Samuel Provost, Professor für Archäologie und Kunstgeschichte an der Universität Lothringen.

Das Byzantinische Reich befand sich im 8. und 9. Jahrhundert in einer schweren religiösen und politischen Krise, die aus einem theologischen Streit über die visuelle Darstellung der Gottheit entstand. Sie führte zu Episoden der systematischen Zerstörung von Gottesbildern sowie zu einer Kodifizierung der religiösen Ikonographie und veränderte die byzantinische Kunst grundlegend. Auch die Bilder der kaiserlichen Macht, die seit dem 6. Jahrhundert eng mit den Bildern Christi verbunden waren, wurden in ihrer Zusammensetzung und in ihrem Gebrauch beeinflusst.

Reservierung ab dem 8. September empfohlen.

Italiano :

Conferenza « Immagini del potere e potere delle immagini nell’Impero bizantino al tempo dell’iconoclastia », di Samuel Provost, professore di archeologia e storia dell’arte all’Università di Lorena.

Nell’VIII e nel IX secolo, l’Impero bizantino attraversò una grave crisi religiosa e politica, derivante da una disputa teologica sulla rappresentazione visiva della divinità. Ciò portò a episodi di distruzione sistematica delle immagini divine e a una codificazione dell’iconografia religiosa che modificò profondamente l’arte bizantina. Anche le immagini del potere imperiale, strettamente associate a quelle di Cristo fin dal VI secolo, ne risentirono, sia nella composizione che nell’uso.

Si consiglia la prenotazione a partire dall’8 settembre.

Espanol :

Conferencia « Imágenes de poder y poder de las imágenes en el Imperio bizantino en la época de la iconoclasia », a cargo de Samuel Provost, catedrático de Arqueología e Historia del Arte de la Universidad de Lorena.

En los siglos VIII y IX, el Imperio bizantino atravesó una importante crisis religiosa y política, derivada de una disputa teológica sobre la representación visual de la divinidad. Esto condujo a episodios de destrucción sistemática de imágenes divinas, así como a una codificación de la iconografía religiosa que alteró profundamente el arte bizantino. Las imágenes del poder imperial, estrechamente asociadas a las de Cristo desde el siglo VI, también se vieron afectadas, tanto en su composición como en su uso.

Se recomienda reservar a partir del 8 de septiembre.

