Conférence Immendorf par Monique de Sinety Loches

Conférence Immendorf par Monique de Sinety

1 Place Charles VII Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 20:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Immendorf, c’est l’histoire d’un pays, d’un château, d’une famille éclatée par la guerre, mais c’est surtout une histoire vraie, qui conduit aux confins de l’Europe centrale, dans une jeune République d’Autriche encore instable. Au même moment, à la frontière, l’ombre d’Hitler assombrit le ciel…

Immendorf, c'est l'histoire d'un pays. C'est l'histoire d'un château. C'est l'histoire d'une famille éclatée par la guerre. C'est surtout une histoire vraie.

Cette saga historique conduit le lecteur aux confins de l’Europe centrale, alors que l’empire des Habsbourg vient de laisser place à une République d’Autriche encore instable. Les Freudenthal, une famille de l’aristocratie autrichienne, vivent encore au temps de l’insouciance et des grandes fêtes. Pourtant, à la frontière, l’ombre d’Hitler assombrit le ciel. L’orage gronde un peu…

Monique de Sinety est chargée de la culture et organisatrice d'expositions du musée du Presbytère de Saint Epain. Son livre, Immendorf, a obtenu le prix littéraire du Lions Club 2025.

1 Place Charles VII Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 10 08 60 38 jaroartmuseum@gmail.com

English :

Immendorf is the story of a country, a castle and a family shattered by war, but above all it’s a true story that takes us to the edge of Central Europe, to a young Republic of Austria that is still unstable. At the same time, on the border, Hitler’s shadow darkens the sky…

