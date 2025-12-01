Conférence Immersion dans le quantique Château des Baumes Istres
Conférence Immersion dans le quantique Château des Baumes Istres lundi 15 décembre 2025.
Conférence Immersion dans le quantique
Lundi 15 décembre 2025 de 18h à 19h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-15 18:00:00
fin : 2025-12-15 19:30:00
2025-12-15
Ingénieur et chercheur, Michel Geneste vous invite à repenser vos certitudes et à explorer les mystères du quantique, entre visible et invisible.
Ingénieur diplômé de l’Université de Bordeaux et de Csup à Paris, Michel Geneste a consacré sa carrière à la recherche sur l’expansion cosmique, l’antimatière et l’interaction lumière-matière, ainsi qu’à l’innovation industrielle avec plusieurs brevets à son actif. À travers cette conférence, il propose une approche originale du quantique qui bouscule les évidences. Curieux, rêveurs ou sceptiques, laissez-vous entraîner dans un voyage intellectuel où l’impossible devient pensable et l’invisible se révèle. .
Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr
English :
Engineer and researcher Michel Geneste invites you to rethink your certainties and explore the mysteries of the quantum, between the visible and the invisible.
German :
Der Ingenieur und Forscher Michel Geneste lädt Sie ein, Ihre Gewissheiten zu überdenken und die Geheimnisse der Quanten zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem zu erforschen.
Italiano :
L’ingegnere e ricercatore Michel Geneste vi invita a riconsiderare le vostre certezze e a esplorare i misteri del quantum, tra il visibile e l’invisibile.
Espanol :
El ingeniero e investigador Michel Geneste le invita a replantearse sus certezas y explorar los misterios de lo cuántico, entre lo visible y lo invisible.
