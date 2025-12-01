Conférence Immersion dans le quantique Château des Baumes Istres

Conférence Immersion dans le quantique

Lundi 15 décembre 2025 de 18h à 19h30. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-15 18:00:00

fin : 2025-12-15 19:30:00

2025-12-15

Ingénieur et chercheur, Michel Geneste vous invite à repenser vos certitudes et à explorer les mystères du quantique, entre visible et invisible.

Ingénieur diplômé de l’Université de Bordeaux et de Csup à Paris, Michel Geneste a consacré sa carrière à la recherche sur l’expansion cosmique, l’antimatière et l’interaction lumière-matière, ainsi qu’à l’innovation industrielle avec plusieurs brevets à son actif. À travers cette conférence, il propose une approche originale du quantique qui bouscule les évidences. Curieux, rêveurs ou sceptiques, laissez-vous entraîner dans un voyage intellectuel où l’impossible devient pensable et l’invisible se révèle. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Engineer and researcher Michel Geneste invites you to rethink your certainties and explore the mysteries of the quantum, between the visible and the invisible.

German :

Der Ingenieur und Forscher Michel Geneste lädt Sie ein, Ihre Gewissheiten zu überdenken und die Geheimnisse der Quanten zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem zu erforschen.

Italiano :

L’ingegnere e ricercatore Michel Geneste vi invita a riconsiderare le vostre certezze e a esplorare i misteri del quantum, tra il visibile e l’invisibile.

Espanol :

El ingeniero e investigador Michel Geneste le invita a replantearse sus certezas y explorar los misterios de lo cuántico, entre lo visible y lo invisible.

