Conférence « Immersion dans l’environnement sonore des cétacés »

Centre EDEN 126, rue de l'Église Cuisery Saône-et-Loire

2025-10-11 10:00:00

2025-10-11 12:30:00

2025-10-11

À la découverte de l’univers sonore des cétacés, parmi lesquels cachalots, orques, globicéphales noirs et baleines à bosse fascinent de par leur incroyable diversité. Les cétacés sont des mammifères marins dont l’utilisation de l’acoustique prédomine sur tout autre modalité sensorielle. C’est par l’écoute de leur environnement qu’ils localisent leurs proies, communiquent avec leurs congénères et détectent un danger (prédateurs, collision). Ce voyage sonore présente une partie du répertoire vocal des cétacés clics d’écholocalisation, buzz, sons pulsés et chants etc., illustrée par les recherches scientifiques menées actuellement pour décrypter leur langage et comprendre l’impact du bruit.

Visite libre de l’exposition temporaire à partir de 10h. Sur réservation. .

+33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

