Conférence immersion Les constellations symboliques Cahors

Conférence immersion Les constellations symboliques

81 Rue du Château du Roi Cahors Lot

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Sensation d’être coincé dans sa vie, baisse de vitalité, de motivation, perte de joie..

Et si un autre regard permettait d’éclairer ce qui se joue ? Les Constellations Symboliques révèlent les blocages inconscients qui entravent notre réalisation et entretiennent des schémas répétitifs.

À travers des exemples concrets et des temps d’interaction avec le public, découvrez comment ces schémas se mettent en place… et comment les transformer. Les clés sont en nous, les Constellations Symboliques aident à les faire émerger. Toute problématique peut être explorée familiale, personnelle, professionnelle ou existentielle.

Une conférence immersive au cœur d’une approche innovante et profondément transformatrice. Animée par Myriam Willems, thérapeute en libération psycho-émotionnelle et énergétique.

English :

Feeling stuck in your life, reduced vitality, motivation, loss of joy…

