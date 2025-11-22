Conférence immersive avec Elena Fernandes Ce que nous disent les arbres Le Hangar Zéro Le Havre

Conférence immersive avec Elena Fernandes Ce que nous disent les arbres

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Ce que nous disent les arbres — Conférence immersive avec Elena Fernandes

Et si tu prenais un moment pour te reconnecter à ce qui est vivant en toi ?

Elena Fernandes t’invite à une expérience sensible et vibrante, entre parole, silence et connexion profonde aux arbres.

Bien plus qu’une conférence, c’est un véritable voyage intérieur — une rencontre entre le visible et l’invisible, entre soi et le vivant.

Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, Elena proposera également des séances individuelles le lendemain de la conférence.

Si cette expérience t’appelle, viens écouter ce que les arbres ont à te murmurer… .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

