Conférence immersive pour tous : La fouine, voisine invisible Maison de l’animal Paris samedi 8 novembre 2025.

La fouine est un animal nocturne très discret et méconnu. Certains

l’estiment indésirable, d’autres la trouvent fascinante.

Depuis plusieurs années, le photographe animalier Nicolas

Blanchard se consacre à l’étude des mustélidés, dont fait partie la fouine,

associant travail de terrain, analyse d’ouvrages scientifiques et collecte de

témoignages.

Cette conférence immersive vous invite à découvrir la

fouine, voisine invisible.

La présentation de Nicolas Blanchard est richement illustrée

de photos et de vidéos, et encourage le public à une vraie interaction.

Une conférence immersive et participative de Nicolas Blanchard.

Le samedi 08 novembre 2025

de 16h30 à 17h30

gratuit

Tout public.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr