Conférence immersive pour tous : La fouine, voisine invisible Maison de l’animal Paris samedi 8 novembre 2025.
La fouine est un animal nocturne très discret et méconnu. Certains
l’estiment indésirable, d’autres la trouvent fascinante.
Depuis plusieurs années, le photographe animalier Nicolas
Blanchard se consacre à l’étude des mustélidés, dont fait partie la fouine,
associant travail de terrain, analyse d’ouvrages scientifiques et collecte de
témoignages.
Cette conférence immersive vous invite à découvrir la
fouine, voisine invisible.
La présentation de Nicolas Blanchard est richement illustrée
de photos et de vidéos, et encourage le public à une vraie interaction.
Une conférence immersive et participative de Nicolas Blanchard.
Le samedi 08 novembre 2025
de 16h30 à 17h30
gratuit
Tout public.
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr