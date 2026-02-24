Conférence Immigration féminine au Canada de 1617 à 1760 Mairie annexe du Pont de l’Arc Aix-en-Provence

Conférence Immigration féminine au Canada de 1617 à 1760

Vendredi 20 mars 2026 de 18h30 à 20h. Mairie annexe du Pont de l’Arc 75 route des Milles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20 20:00:00

Marcel Fournier, historien et généalogiste québécois nous présentera une conférence/causerie sur le thème de l’immigration des femmes françaises au Canada au 17e siècle.

Mairie annexe du Pont de l’Arc 75 route des Milles Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 45 32 08 monique.michallet@laposte.net

English :

Marcel Fournier, Quebec historian and genealogist, will give a talk on the theme of the immigration of French women to Canada in the 17th century.

