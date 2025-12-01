Conférence Impression de l’Himalaya Librairie Le Neuf Saint-Dié-des-Vosges

Conférence Impression de l’Himalaya

Librairie Le Neuf 5 quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

La librairie Le Neuf aura le plaisir d’accueillir Karl Gilles, pour une conférence autour de son récit d’ascension de l’Himlung Himal Impressions de l’Himalaya paru aux éditions le Lys Bleu.Tout public

Librairie Le Neuf 5 quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 16 71 llibeneuf@gmail.com

Le Neuf bookshop is delighted to welcome Karl Gilles, for a talk on his account of his ascent of the Himlung Himal Impressions de l’Himalaya , published by Le Lys Bleu.

