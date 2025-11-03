Conférence inaugurale – Arnauld Leclerc – « La démocratie est-elle menacée ? » Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Conférence inaugurale – Arnauld Leclerc – « La démocratie est-elle menacée ? » Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes lundi 3 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-03 14:30 – 16:30

Gratuit : oui RÉSERVATION OBLIGATOIRE dans la limite des places disponibles : cliquez ICI et munissez-vous de votre billet pour accéder à la conférence.Ouverture des portes à 13h30 Tout public

À une époque où la protection des droits fondamentaux est régulièrement mise à l’épreuve, certaines démocraties reculent tandis que d’autres résistent. Toutes se trouvent confrontées à de nouveaux défis : désinformation, populisme, autoritarisme, atteinte à la liberté de la presse, crises sociales et économiques…Arnauld Leclerc, grand témoin de la pensée démocratique contemporaine, propose de revenir sur ce thème d’une actualité brûlante et d’interroger sa vitalité ainsi que les conditions nécessaires à sa survie.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr