Conférence inaugurale de l’exposition Jardin des neuf soleils de Trevor Yeung, Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux

Conférence inaugurale de l’exposition Jardin des neuf soleils de Trevor Yeung Jeudi 2 avril, 18h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gironde

Au cours de cette conférence, le commissaire Cédric Fauq et l’artiste Trevor Yeung échangeront sur la pratique de l’artiste et la genèse du projet d’exposition au Capc. Cette discussion sera également l’occasion de présenter au public l’ouvrage coédité avec le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA).

Capc Musée d'art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine Depuis sa fondation en 1973, le Capc (Centre d'arts plastiques contemporains) a toujours été un espace exceptionnel pour la création. Au cours de ses cinquante années d'existence, ce lieu de recherche et d'expérimentation a su rapprocher artistes et publics, curieux de découvrir de nouvelles formes d'art, d'exposition et de médiation, dans des formats toujours renouvelés.

Il accède au statut de musée en 1984 et obtient l’appellation « Musée de France » en 2002 puis le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » en 2021.

Installé dans l’Entrepôt Lainé un imposant bâtiment patrimonial situé dans le quartier des Chartrons, à proximité des quais de Garonne, le Capc dispose de 3 422 m2 de surfaces d’exposition. Cet ancien entrepôt réel de denrées coloniales bâti en 1824 a connu trois grandes phases de travaux de rénovation menées entre 1984 et 1990 par les architectes architectes Denis Valode et Jean Pistre accompagnés de la designeuse Andrée Putman.

Le Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux propose tout au long de l’année un foisonnant programme d’expositions, de résidences d’artistes ainsi que de nombreux rendez-vous culturels et éducatifs. TARIFS D’ENTRÉE AU MUSÉE (Le billet d’entrée donne accès à toutes les expositions)

• 8€, plein tarif / 4,5€, tarif réduit

• 6€, plein tarif / 3,5€, tarif réduit – quand il n’y a pas d’exposition dans la nef

• 2€, tarif unique pour les étudiants de moins de 26 ans

• Entrée gratuite le 1er dimanche du mois (sauf juillet et août)

HORAIRES

Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h et le 2e mercredi du mois de 11h à 20h.

Le musée est fermé les lundis et jours fériés (sauf 14 juillet et 15 aôut)

