Conférence inaugurale de l’exposition Les ateliers d’art des grands magasins, vitrines de l’Art déco Bibliothèque Forney Paris jeudi 6 novembre 2025.

Lors de cette conférence, Marie-Hélène Gatto, commissaire de

l’exposition, propose de retracer cette aventure artistique et commerciale

singulière.

Le Printemps fait figure de précurseur en fondant dès 1912

Primavera, dirigé Charlotte Chauchet-Guilleré. Dans les années 1920, ses

concurrents, Les Galeries Lafayette, Le Bon Marché et les Grands Magasins du

Louvre, se dotent également d’ateliers de création. Dirigés par des artistes

décorateurs de renom – Maurice Dufrène pour La Maîtrise, Paul Follot pour

Pomone, Étienne Kohlmann pour Studium Louvre…. – ces ateliers font travailler

des dessinateurs et dessinatrices talentueux qui inventent de nouveaux motifs déclinés

sur tissu ou en papier peint, des objets décoratifs et des meubles modernes.

Présentés dans les espaces dédiés des grands magasins ou lors de

salons (Salon des artistes décorateurs, Salon d’Automne…), ces ensembles

mobiliers diffusent auprès d’un large public les tendances modernes.

Préparée depuis plusieurs années, l’exposition de 1925 est un moment exceptionnel d’émulation et de valorisation pour les

ateliers d’art. Chacun dispose d’un pavillon dédié sur l’esplanade des

Invalides, réalisé avec l’aide de grands artistes. Par

son luxe et son raffinement, l’exposition marque le triomphe d’un art décoratif

français à la fois moderne et respectueux de ses traditions. Dans les années

qui suivent, certains artistes plus avant-gardistes vont s’en affranchir. Ils

et elles dessinent des objets aux formes plus géométriques en se concentrant

sur la fonction, utilisent des matériaux nouveaux. Là encore, les ateliers

d’art des grands magasins seront présents et participeront à la diffusion de ce

nouvel Art déco.

La conférencière

Marie-Hélène Gatto est conservatrice des bibliothèques, cheffe du

pôle Imprimés de la bibliothèque Forney.

La bibliothèque Forney vous invite à découvrir un aspect peu connu de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels de 1925. Organisée par le ministère du Commerce et de l’Industrie, elle a donné une large place aux grands magasins et à leurs ateliers d’art. Créés peu de temps auparavant, ces derniers ont joué un rôle de premier plan dans la recherche artistique des années 1920 et 1930 et dans le renouvellement des arts décoratifs français.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation obligatoire

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/