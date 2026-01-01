Conférence inaugurale : l’intimité d’une mémoire Mémorial de la Shoah Paris

David Teboul a rencontré Simone Veil en 2003. De leurs échanges s’est enclenché un lent travail de remémoration. En s’appuyant sur les enregistrements d’entretiens filmés inédits ainsi que sur des archives personnelles et familiales, David Teboul entend “ dépolitiser ” Simone Veil et offrir d’elle un regard renouvelé, parfois en contradiction avec l’image publique que les médias ont fabriquée. Comment le dialogue nourri entre Simone Veil et David Teboul a-t-il ouvert de nouvelles perspectives dans l’approche de l’histoire de la Shoah, l’histoire des Juifs et l’histoire de France ? Il s’agira de mieux comprendre les formes à travers lesquelles navigue David Teboul : littérature, photographie, cinéma, conception sonore, muséographie.

David Teboul, cinéaste, artiste et auteur, commissaire de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi.

En conversation avec Rebecca Manzoni, productrice à France Inter.

En présence de Mathieu Lericq, maître de conférences à l’université Lumière Lyon 2, et Pierre-François Veil, président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Conférence inaugurale de l’exposition « Simone Veil. Mes sœurs et moi »

Le mardi 10 février 2026

de 19h00 à 20h00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

