Conférence inaugurale Troyes

Conférence inaugurale Troyes mardi 14 octobre 2025.

Conférence inaugurale

Institut Universitaire Rachi Troyes Aube

Début : 2025-10-14 18:00:00

fin : 2025-10-14 19:30:00

2025-10-14

Nous avons choisi un sujet à la fois surprenant pour notre Institut mais tout à fait judicieux, qui nous fait rêver ou qui nous fait peur Peut-on rire avec un chatbot ?L’IA peut-elle rire… ou nous faire rire ?

Monsieur Gilles BRAUN, inspecteur général honoraire de l’Éducation Nationale, du sport et de la recherche, spécialiste des usages de numérique dans l’éducation, ancien délégué à la protection des données des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, sera notre invité.



Etudiants, enseignants ou simples curieux et amateurs de discussions autour des thèmes de l’actualité, soyez des nôtres lors de cette nouvelle rencontre le 14 octobre 2025 à 18h à l’Institut Universitaire Rachi. .

Institut Universitaire Rachi Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 10 95 10 07 direction@institut-rachi-troyes.fr

