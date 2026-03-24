Conférence Inclusion et parentalité numérique Vosges Cinés Palace Épinal

Conférence Inclusion et parentalité numérique Vosges

Cinés Palace 50 Rue Saint-Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-05-04 18:30:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

’’Écrans & enfant, trouver le bon équilibre’’

Conférence, par Grégoire BORST

Comment accompagner nos enfants dans un monde où les écrans sont partout ?

Lors de cette rencontre ouverte à tous, Grégoire Borst, expert en neurosciences cognitives et psychologie du développement, partagera simplement et sans jugement ce que la science nous apprend sur les effets des écrans attention, sommeil, émotions, apprentissages.

Vous repartirez avec des repères accessibles, des conseils concrets et des pistes adaptées à chaque famille, pour retrouver un usage numérique serein et réaliste au quotidien.

Film d’animation

Gratuit, pour les enfants à partir de 6 ans

Pendant la conférence, vos enfants profiteront d’une projection de film d’animation dans une salle dédiée un moment ludique et sécurisé pendant que vous échangez en toute tranquillité.

Grégoire BORST est Professeur de psychologie du Développement et de neurosciences cognitives de l’éducation et Directeur du Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Education de l’enfant (CNRS). Auteur de plus de 70 articles scientifiques, il est également auteur de différents ouvrages de pédagogie (Le cerveau et les apprentissages par exemple) mais aussi d’ouvrages grand public (Mon cerveau Questions/Réponses).

Grégoire Borst travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’éducation. Il est membre senior du Bureau International de l’Education (IBE UNESCO), membre junior de l’Institut Universitaire de France (IUF), membre du comité jeunesse du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), membre du comité de pilotage de la fédération des établissements scolaires publics innovants (fespi) DRDIE Ministère de l’Education Nationale, membre du conseil de direction et du conseil scientifique du GIS REEFOR INSPÉ de Paris, membre du CoNRS section 26.

A l’initiative du Conseil départemental, de l’Education Nationale et de la Préfecture des VosgesTout public

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Cinés Palace 50 Rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 29 88 88

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English :

screens & children, finding the right balance?

Conference, by Grégoire BORST

How can we support our children in a world where screens are everywhere?

At this event open to all, Grégoire Borst, an expert in cognitive neuroscience and developmental psychology, will share simply and without judgment what science tells us about the effects of screens on attention, sleep, emotions and learning.

You’ll leave with accessible pointers, concrete advice and ideas adapted to each family, to help you rediscover serene, realistic digital use on a daily basis.

Animated film

Free, for children aged 6 and over

During the conference, your children will enjoy a screening of an animated film in a dedicated room: a safe, playful moment while you chat in peace.

Grégoire BORST is Professor of Developmental Psychology and Educational Cognitive Neuroscience, and Director of the Laboratoire de Psychologie du Développement et de l?Education de l’enfant (CNRS). Author of over 70 scientific articles, he is also the author of a number of educational works (Le cerveau et les apprentissages, for example), as well as books for the general public (Mon cerveau? Questions/Réponses).

Grégoire Borst works closely with all those involved in education. He is a senior member of the International Bureau of Education (IBE UNESCO), a junior member of the Institut Universitaire de France (IUF), a member of the youth committee of the Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), a member of the steering committee of the federation of innovative public schools (fespi)? DRDIE Ministère de l?Education Nationale, member of the board and scientific council of GIS REEFOR ? INSPÉ de Paris, member of CoNRS section 26.

On the initiative of the Conseil départemental, the Education Nationale and the Préfecture des Vosges

L’événement Conférence Inclusion et parentalité numérique Vosges Épinal a été mis à jour le 2026-03-24 par OT EPINAL ET SA REGION