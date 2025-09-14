Conférence Incursions dans la musique romantique L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence
Conférence Incursions dans la musique romantique L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence dimanche 14 septembre 2025.
Conférence Incursions dans la musique romantique
Dimanche 14 septembre 2025 de 16h à 18h. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 16:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-14
L’Université Populaire du Pays salonais invite Isabella Apostu, violoniste et professeure de musique, pour une conférence-concert sur la musique romantique, de la virtuosité instrumentale adossée à l’univers amoureux.
En présence du pianiste Frédéric Isoletta.
5€ / Gratuit 18 ans. Renseignements christophe.jenta@wanadoo.fr .
L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur christophe.jenta@wanadoo.fr
English :
The Université Populaire du Pays salonais invites violinist and music teacher Isabella Apostu to give a lecture and concert on romantic music, from instrumental virtuosity to the world of love.
German :
Die Université Populaire du Pays Salonais lädt Isabella Apostu, Violinistin und Musiklehrerin, zu einem Vortrag mit Konzert über romantische Musik ein, von der instrumentalen Virtuosität angelehnt an die Welt der Liebe.
Italiano :
L’Université Populaire du Pays salonais ha invitato Isabella Apostu, violinista e insegnante di musica, a tenere una conferenza e un concerto sulla musica romantica, il virtuosismo strumentale e il mondo dell’amore.
Espanol :
La Université Populaire du Pays salonais ha invitado a Isabella Apostu, violinista y profesora de música, a dar una conferencia y un concierto sobre la música romántica, el virtuosismo instrumental y el mundo del amor.
L’événement Conférence Incursions dans la musique romantique Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence