Le Pont-Chrétien-Chabenet

Conférence Indre été 1944

20 Allée du Broutet Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-23 18:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Bruno Mascle viendra nous présenter son livre aux Éditions La Bouinotte Indre Eté 44. Il nous parlera du maquis dans notre sud Indre !

Au cours de l’été 1944, après le débarquement allié sur les plages de Normandie, près de 15 000 Berrichons rejoignent les maquis pour affronter les troupes d’occupation allemandes. La Résistance de l’Indre permettra au département d’être l’un des rares à se libérer par lui-même.

Cette mobilisation, Bruno Mascle l’a contée dans les colonnes du quotidien La Nouvelle République. Ce sont ces textes, enrichis de nouvelles informations et documents inédits, qu’il propose avec ce recueil, offrant une vision panoramique de cette période, intense et tragique. .

20 Allée du Broutet Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 81 40

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English :

Bruno Mascle will be presenting his book Indre Eté 44, published by Editions La Bouinotte, about the maquis in southern Indre!

L’événement Conférence Indre été 1944 Le Pont-Chrétien-Chabenet a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse