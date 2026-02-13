Conférence « influences croisées de l’italien et du français » – Stefania Graziano, enseignante, Salle Saint-Augustin, Bordeaux, Bordeaux

Conférence « influences croisées de l’italien et du français » – Stefania Graziano, enseignante Jeudi 26 février, 18h30 Salle Saint-Augustin, Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T18:30:00+01:00 – 2026-02-26T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-26T18:30:00+01:00 – 2026-02-26T20:30:00+01:00

Cette conférence propose de mettre en lumière les multiples influences réciproques entre l’italien et le français à travers leur vocabulaire. Elle s’attache d’abord à recenser et expliquer les nombreux mots d’origine italienne passés dans l’usage courant de la langue française notamment dans les domaines de la musique, des arts, de l’architecture ou encore de la gastronomie. Inversement, elle montrera comment le français a marqué la langue italienne, où plusieurs termes d’origine française sont encore employés aujourd’hui. Ce parcours sera conçu comme un véritable voyage dans le temps : on retracera les grandes étapes historiques et culturelles qui ont favorisé ces échanges lexicaux, en cherchant à comprendre quand et pourquoi ces mots ont été adoptés par l’une ou l’autre des deux langues. Enfin, une attention particulière sera consacrée au cas de la Calabre. Le dialecte calabrais conserve en effet un lexique exceptionnellement riche en emprunts français, héritage des contacts établis dès le XI siècle lors de la domination normande, puis renforcés sous l’influence des Angevins. Cet exemple concret illustre avec force la profondeur et la complexité des interactions entre l’italien et le français au fil des siècles.

Salle Saint-Augustin, Bordeaux Pl. de l’Église Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://notre-italie.org/manifestations »}, {« type »: « email », « value »: « notreitalie@gmail.com »}]

Conférence organisée dans le cadre des journées des langues maternelles et paternelles de la ville de Bordeaux 2026