Conférence Initiation à la recherche découvrez les archives liées aux Antilles, à la Guyane et à La Réunion Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

Conférence Initiation à la recherche découvrez les archives liées aux Antilles, à la Guyane et à La Réunion

Mardi 24 mars 2026 de 14h à 15h30. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Vous êtes férus d’histoire ? Curieux ? Vous initiez votre généalogie ou préparez un sujet d’étude universitaire ? Accompagnés par des archivistes, découvrez les outils à votre disposition pour débuter votre recherche !

Que vous initiiez votre généalogie ou que vous prépariez un sujet d’étude universitaire, venez assister à la présentation des fonds relatifs à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane et à La Réunion totalement complémentaires de ceux conservés dans les services d’archives territoriales de ces quatre départements français.



Un focus sur les sources relatives à l’esclavage sera également proposé. .

Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Are you a history buff? Are you curious? Are you starting your genealogy or preparing a subject for university study? Accompanied by archivists, discover the tools at your disposal to start your research!

