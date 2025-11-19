Conférence « Innover pour se différencier dans un monde incertain » Mercredi 19 novembre, 09h00 CCI Libourne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T09:30:00+01:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T09:30:00+01:00

L’objectif général est de stimuler la réflexion stratégique et donner des clés opérationnelles pour que les entreprises locales fassent de l’innovation un levier durable de différenciation et de performance. Une approche concrète, nourrie d’exemples vécus, d’expériences locales et de moments d’échange entre pairs.

CCI Libourne 125 avenue Georges Pompidou 33500 Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cigle33industrie@gmail.com »}]

Innover pour se différencier : Gouverner, organiser et valoriser l’innovation dans un monde incertain Conférence Innovation Différenciation Industrie